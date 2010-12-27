Неизвестный угрожал взорвать школу в Камменогорске

Информация об установленных взрывных устройствах в школе оказалась ложной.

Информация об установленных взрывных устройствах в одном из учебных заведений Выборгского района поступила в правоохранительные службы в минувший понедельник, 25 февраля. Неизвестный угрожал взорвать школу №1 в Камменогорке. Об этом сообщает сетевое издание "Мойка78".

Звонок поступил в дежурную часть ОМВД по Кировскому району вечером. Неизвестный представился "Андреем" и сказал о готовящемся утром 26 февраля взрыве в учебном учреждении в Выборгском районе, на Ленинградском шоссе, 93. Известно, что он звонил с мобильного телефона.

Проводить эвакуацию учеников и рабочего персонала дирекция школы не стала, так как во время проверки полицейскими не было установлено каких-либо причин для паники.

Источник: сетевое издание "Мойка78"