Неделя в Петербурге начнется с кратковременных дождей

Воздух в понедельник прогреется до +26.

В понедельник, 17 июня, в Петербурге ожидается переменная облачность, сообщили в ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Ночью будет без осадков, температура воздуха составит от 9 до 14 градусов выше нуля. Утром на город опустится туман.

Днем в Петербурге пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха прогреется до +26 градусов, у водоемов местами до +18. Ветер подует западный и северо-западный умеренный. Атмосферное давление будет мало меняться.

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