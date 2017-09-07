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MShaffter
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Неадекватный житель Новосибирска разбил автомобиль соседки топором

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В сети появилось видео безумного поступка жителя Новосибирска.

 В популярной социальной сети ВКонтакте появилось видео и сообщение о неадекватном поступке одного из жителей Новосибирска.

На опубликованных кадрах видео молодой мужчина спортивного телосложения подходит к машине и топориком начинает бить по стеклам небольшого автомобиля. Затем в кадре появляется девушка, по всей видимости, хозяйка малолитражки. Мужчина не реагирует на появление хозяйки, разбивает камеру наблюдения и продолжает крушить машину.

По сообщениям в СМИ между этим молодым человеком и его соседями давнишний конфликт. Девушка написала заявление в полицию. Теперь в этом деле будет разбираться полиция.

Видео: ВК, Инцидент Новосибирск

Теги: видео , криминал , новосибирск , происшествия
Категории: Лента новостей Новости России Происшествия Криминальные происшествия

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