Неадекватный житель Новосибирска разбил автомобиль соседки топором

В сети появилось видео безумного поступка жителя Новосибирска.

В популярной социальной сети ВКонтакте появилось видео и сообщение о неадекватном поступке одного из жителей Новосибирска.

На опубликованных кадрах видео молодой мужчина спортивного телосложения подходит к машине и топориком начинает бить по стеклам небольшого автомобиля. Затем в кадре появляется девушка, по всей видимости, хозяйка малолитражки. Мужчина не реагирует на появление хозяйки, разбивает камеру наблюдения и продолжает крушить машину.

По сообщениям в СМИ между этим молодым человеком и его соседями давнишний конфликт. Девушка написала заявление в полицию. Теперь в этом деле будет разбираться полиция.

Видео: ВК, Инцидент Новосибирск