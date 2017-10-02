Водитель на КАДе "развлекался", совершая неадекватные маневры на дороге

Неизвестный водитель неадекватно вел себя на дороге, создав опасную ситуацию для автовладельцев.

1 октября неизвестный водитель стал причиной волнений на КАДе и опасений водителей за свою жизнь. Автолюбитель, который ехал по дороге неожиданно стал совершать непонятные маневры на собственном транспорте. Запись “выкрутасов” попала на камеры, после чего была выложена на YouTube.

В ролике белый седан включает аварийные сигналы и начинает ускоряться и притормаживать, делать зигзагообразные движения на полосе. Затем машину развернуло и она остановилась у края проезжей части. Свидетели произошедшего так и не подошли к водителю, чтобы разобраться в ситуации.

Некоторые очевидцы предполагают, что мужчина таким способом пытался себя убить.