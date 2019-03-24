Не битая, не крашенная: петербуржец пожаловался на нечестную работу таксистов

Как рассказал очевидец, схема заключается в том, что таксисты ставят номера с разбитых машин на новые, чтобы их допустили до работы.

Петербуржец пожаловался на нечестную работу таксистов. Очевидец запечатлел на видео, как таксисты ставят номера с разбитых машин на новые, а затем фотографируют транспорт, чтобы попасть на работу. Запись была сделана на улице Народной в районе дома №16.

По словам автора видео, таксисты фотографировали похожие машины со своими номерами и отправляли снимки в диспечерскую службу. Сделано это было лишь для того, чтобы попасть на смену, так как таксистам нельзя забирать пассажиров на сломанных машинах. После всех этих действий водители спокойно уехали.

Возмущенный петербуржец поделился кадрами, где можно подробно ознакомиться с произошедшим.

Видео: Piter.tv