Сотрудник РАН назвал самое полезное мороженое

Также он рассказал о вредных сторонах популярного лакомства.

Ведущий научный сотрудник НИИ питания РАН Ольга Григорьян рассказала, какое мороженое считается самым полезным. Об этом сообщил портал "МедикФорум".

Как рассказала Григорьян, в мороженом часто содержатся вредные добавки и его употребление может превратиться в настоящую зависимость. Но самым полезным мороженым считается фруктовое, так как в нем содержатся натуральные ингредиенты и минимум добавок.

В составе сливочного мороженого должны быть натуральные сливки, сливочное масло, сахар и фруктовый сок. В дешевом мороженом содержится растительный жир, который повышает холестерин и приводит к образованию лишнего веса.

Медик: "Поедание мороженого в жару приводит к ОРЗ".

Видео: YouTube/ TheFoodShow