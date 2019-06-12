Медик: "Поедание мороженого в жару приводит к ОРЗ"

Медик советует есть холодное лакомство подтаявшим и медленно.

Главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников рассказал, почему опасно есть холодное мороженое в жару. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Дело в том, что при быстром поедании мороженого, идет резкое охлаждение верхних дыхательных путей, что в свою очередь приводит к острым респираторным вирусным заболеваниям. Медик советует есть холодное лакомство подтаявшим и медленно.

Пить в жару врач советует воду (чистую или с лимоном), морс, чай и есть ягоды с фруктами. Напитки стоит употреблять также маленькими глотками. Отказаться нужно от газировки, кофе и молочных коктейлей.

Ранее Роспотребнадзор рассказал, как выбрать вкусное мороженое.

Видео: Piter.TV; YouTube