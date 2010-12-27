Медики назвали безопасное время использования гаджетов для подростков

Врачи назвали возможные негативные последствия от частого пользования электроникой.

Экспреты назвали максимальное время, которое подросткам можно тратить на гаджеты без вреда для здоровья. Исследование РНИМУ им. Н.И. Пирогова и Северного государственного медицинского университета опубликовало "RT".

Врачи советуют молодым людям проводить за техникой не более трех часов в день. Чрезмерное сидение за гаджетами может стать причиной близорукости, психических и неврологических отклонений. Также у подростков могут появится проблемы с опорно-двигательным аппаратом, слухом и лишним весом.

Отметим, что исследование показало, что из-за гаджетов школьники на 9% меньше спят, на 6% меньше занимаются спортом. Учащиеся ВУЗов тратят на сон на 7% меньше.

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