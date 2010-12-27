Медики назвали безопасное время использования гаджетов для подростков

Экспреты назвали максимальное время, которое подросткам можно тратить на гаджеты без вреда для здоровья. Исследование РНИМУ им. Н.И. Пирогова и Северного государственного медицинского университета опубликовало "RT".
Врачи советуют молодым людям проводить за техникой не более трех часов в день. Чрезмерное сидение за гаджетами может стать причиной близорукости, психических и неврологических отклонений. Также у подростков могут появится проблемы с опорно-двигательным аппаратом, слухом и лишним весом.
Отметим, что исследование показало, что из-за гаджетов школьники на 9% меньше спят, на 6% меньше занимаются спортом. Учащиеся ВУЗов тратят на сон на 7% меньше.
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Фото: pixabay
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