Эксперты назвали внешние признаки проблем с печенью

О серьезных нарушениях свидетельствуют желтизна кожи и склер глаз.

Эксперты назвали ряд признаков, которые указывают на ранние проблемы с печенью. Об этом сообщил "Медикфорум".

Врачи отмечают, что первым признаками нарушения в работе печени являются сосудистые звездочки на щеках и крыльях носа, жировики и высыпания на коже, густой налет на языке или его покрасневший кончик.

Помимо этого о проблемах свидетельствуют пигментные пятна, сухость кожи, прыщи на щеках и висках, ломкие ногти и волосы, а также мешки под глазами. Пациенту рекомендуют сдать анализы крови и сделать УЗИ.

О серьезных нарушениях свидетельствуют желтизна кожи и склер глаз. Данным симптомы могут указывать на острую стадию гепатита А или вирусные заболевания.

Видео: YouTube/UCLA Health