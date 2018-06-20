Стало известно кому готовы в России платить 500 тыс. рублей в месяц

У кандидатов должен быть хороший английский и опыт не менее 6 лет.

Стало известно, кому работодатели готовы платить 500 тыс. рублей в месяц. Рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий на сегодняшний день опубликовал сервис hh.ru.

Согласно списку в Москве 500 тыс. рублей предлагают генеральному или операционному директору. Кандидат должен свободно владеть английским и опытом работы 6 лет. 400-600 тыс. рублей может зарабатывать в столице директор по информационным технологиям, с выдающимися качествами.

В Туле предлагают 400-700 тыс. рублей топ-менеджеру уровня вице-президента компании. Помимо хорошего английского, у потенциального кандидата должен быть за плечами опыт управления коллективом от 20 человек и участие в международных проектах. Удаленному специалисту РНР в месяц предлагают около 330 тыс. рублей.

Согласно данным, средний уровень предлагаемой в России зарплаты составляет 42,1 тыс. рублей. Также отмечается, что в сфере самых высокооплачиваемых профессий конкуренция в разы больше, чем в остальных сферах.

Видео: Piter.tv