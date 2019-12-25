Названы самые дорогие бренды России

Лидером стал Сбер.

Консалтинговая компания Brand Finance назвала самые дорогие бренды России. На первом месте расположился Сбер. Рейтинг был опубликован на сайте компании.

Отмечается, что за год стоимость бренда Сбер стала ниже на 13% и составила 730,6 млрд рублей, или 9,3 млрд долларов. Второе место в рейтинге занимает "Газпром", стоимость составила 496 млрд рублей. На третьем месте расположился "Лукойл" (423,4 млрд рублей).

В топ-5 вошли также Роснефть (272,8 млрд рублей) и РЖД (237,5 млрд рублей).

В десятки самых дорогих брендов России вошли также "Пятерочка", ВТБ, "Магнит", МТС и "Яндекс".

Общая стоимость 50 наиболее дорогих российских брендов в этом году составила 4,8 триллиона рублей. Это на 4% больше, чем в 2020 году.

Фото: Piter.TV