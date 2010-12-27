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Названы самые безобидные супергерои Marvel
Сегодня, 21:49
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IRINA_CHALKINA
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Названы самые безобидные супергерои Marvel

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Самыми невинными персонажами вселенной оказались - Оса и Человек-паук.

Пользователи выяснили кто из героев киновселенной Мarvel самый безообидный. Об этом сообщает КиноПоиск.

Оказалось, что пользователи Reddit свели в таблицу все смерти, которые происходили во вселенной. Выяснилось, что большинство героев так или иначе виноваты в убийствах. Самые безобидные персонажами оказались -  Оса и Человек-паук.

Самым неожиданным поворотом такого необчного исследования стал факт о том, что Пеппер Поттс (девушка Старка) убила больше всего персонажей. Напомним, что от ее рук погибли два антагониста Железного человека.

Однако, большая часть всех смертей произошла по вине злодеев. Первое место в рейтенге занял Танос, а на втором  Хела.

Фото: КиноПоиск

Теги: мarvel
Категории: Лента новостей Культура Кино

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