Названы самые безобидные супергерои Marvel

Самыми невинными персонажами вселенной оказались - Оса и Человек-паук.

Пользователи выяснили кто из героев киновселенной Мarvel самый безообидный. Об этом сообщает КиноПоиск.

Оказалось, что пользователи Reddit свели в таблицу все смерти, которые происходили во вселенной. Выяснилось, что большинство героев так или иначе виноваты в убийствах. Самые безобидные персонажами оказались - Оса и Человек-паук.

Самым неожиданным поворотом такого необчного исследования стал факт о том, что Пеппер Поттс (девушка Старка) убила больше всего персонажей. Напомним, что от ее рук погибли два антагониста Железного человека.

Однако, большая часть всех смертей произошла по вине злодеев. Первое место в рейтенге занял Танос, а на втором Хела.

Фото: КиноПоиск