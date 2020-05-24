Названы регионы, прошедшие пик эпидемии коронавируса

Пока речь идет только о двух областях России.

Москва и Московская область единственными в России прошли пик заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщило РИА "Новости" со ссылкой на эксперта Центра экономических исследований, кандидата экономических наук Агаси Тавадя.

Специалист добавил, что в других регионах пика стоит ожидать в ближайшие неделю-другую - в начале лета. Исключением является Северо-Западный федеральный округ, где по прогнозам эксперта будет долгое плато.

Согласно данным на 24 мая в России зарегистрировано 344 481 случая заражения коронавирусом нового типа. За весь период пандемии было выписано 113 299 пациентов, скончалось 3 541 человек.

Видео: kremlin.ru