Названы приложения, убивающие аккумулятор телефона

К снижению производительности устройства приводят "требовательные" приложения.

Эксперты назвали приложения, сильнее всего разряжающие аккумулятор на телефоне. Об этом пишет Daily Express со ссылкой на исследование компании pCloud.

По мнению экспертов, высокая требовательность приложений влияет на уровень заряда аккумулятора, а также на использование больших объемов памяти. Это и приводит к снижению производительности смартфона.

Самыми "требовательными" приложениями эксперты назвали Skype и Uber. Они могут израсходовать до 87% збатареи. В списке оказались также Facebook, Instagram, Tinder и сервис бронирования апартаментов Airbnb.

Менее требовательными оказались WhatsApp, YouTube, Telegram и Zoom. Эти приложения могут съесть до 77% зарядки. А вот самым требовательным оказалось приложение для фитнеса Fitbit, способное "съесть" до 92% батареи телефона.

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