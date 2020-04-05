Названы популярные у россиян фильмы и сериалы во время самоизоляции

С 28 марта по 1 мая в России объявлен нерабочий период.

Во время самоизоляции россияне чаще всего смотрят фильма Стивена Содерберга "Заражение". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на онлайн-сервисы.

Сюжет картины рассказывает об эпидемии неизвестного вируса, который началась в Гонконге в 2011 году. Инфекция смертельна для человека и имеет признаки ОРВИ - повышенную температуру, слабость и кашель.

Также много внимания пользователи уделяют и новинкам кино - комидии "Джентльмены". боевикам "Бладшот" и "Хищные птицы", военной драме "1917", ужастику "Человек-невидимка" и др.

В список самых популярных сериалов в режиме "на дому" у россиян вошли "Последний министр", "Колл-центр", "Эпидемия", "Рик и Морти", "Мир Дикого Запада" и "Половое воспитание" и другое.

Видео: Youtube/ WBRussia , Сыендук , iVideos , Top100kinoTV.