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Названы популярные у россиян фильмы и сериалы во время самоизоляции

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С 28 марта по 1 мая в России объявлен нерабочий период.

Во время самоизоляции россияне чаще всего смотрят фильма Стивена Содерберга "Заражение". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на онлайн-сервисы. 

Сюжет картины рассказывает об эпидемии неизвестного вируса, который началась в Гонконге в 2011 году.  Инфекция смертельна для человека и имеет признаки ОРВИ - повышенную температуру, слабость и кашель. 

Также много внимания пользователи уделяют и новинкам кино - комидии "Джентльмены".  боевикам "Бладшот" и "Хищные птицы", военной драме "1917", ужастику "Человек-невидимка" и др. 

В список самых популярных сериалов в режиме "на дому" у россиян вошли "Последний министр", "Колл-центр", "Эпидемия", "Рик и Морти", "Мир Дикого Запада" и "Половое воспитание" и другое. 

Видео: Youtube/  WBRussia , Сыендук , iVideos , Top100kinoTV.

 

 

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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