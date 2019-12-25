Названы полезные и неизвестные многим функции смартфона

Так, в телефоне можно создавать ссылки для контактов.

Директор факультета информационных технологий университета "Синергия" Станислав Косарев рассказал в беседе с "Прайм" о неизвестных многим функциях смартфона. Он подчеркнул, что многие пользователи о них просто не догадываются.

Он отметил, что на смартфоне можно создавать ссылки для контактов. Их можно вынести на рабочий экран и звонить в один клик. Кроме того, есть возможность перенести на экран меню.

Кроме того, на смартфоне можно ускорить работу анимации, в таком случае смартфон будет работать быстрее.

Для этих целей надо войти в режим разработчика, который, зачастую, активируется нажатием 7 раз на номер сборки вашего смартфона. Далее надо найти несколько пунктов анимации и ускорить их в два раза — тем самым вы заставите свой телефон работать быстрее обычного, что экономит время, — сказал Косарев.

Смартфон может воспроизводить тексты. Активировать эту функцию можно в разделе спецвозможностей. На телефоне также можно настроить гостевой режим, если пользователь не хочет открывать свои личные данные. Для активации данной функции необходимо нажать на иконку пользователя и выбрать "добавить гостя".

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