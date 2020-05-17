Названы особенности поведения собак-подростков

Во многом на это влияет уровень привязанности к хозяину.

Ученые нашли у собак признаки переходного возраста, как у людей. Исследование на эту тему опубликовали в журнале Biology Letters.

Сотрудники Университета Ньюкасла пригласили на интервью владельцев 70 самок. Им предложили ответить на ряд вопросов. Выяснялось, что собаки, как и подростки, вступают в конфликт со своими опекунами в период полового созревания. При этом показатель коррелировал с уровнем привязанности щенков к своим хозяевам.

В период полового созревания собаки реже слушаются команд от владельцев, но реагируют на незнакомцев. Тем не менее исследование показало, что странное поведение, связанное с половым созреванием, у собак проходит очень быстро.

Видео: YouTube / German Shepherd and Dog breeds