Эксперты рассказали об ошибках, из-за которых пассажиров могут не пустить на поезд

В частности, покупка мест на несуществующего ребенка или даже "смена пола".

Стали известны самые распространенные ошибки, которые допускают пассажиры при покупке ж/д билетов. Об этом сообщил сервис Туту.ру.

Самой распространённой ошибкой является опечатка в имени. Иногда, пассажир замечает ее, но пишет пропущенную букву на другой раскладке или случайно добавляет лишний символ. Большинство перевозчиков допускают не более одной ошибочной буквы в ФИО и одного неверного знака в номере документа.

Также проблемы с посадкой возникнут у пассажиров с билетом, в котором указана неверная дата рождения, если ошибка повлияла на тариф. Например, пассажир взрослый, а из-за неверной даты рождения он получил скидку, как ребенок.

Встречается случаи, когда россияне пытаются купить билет в купе, предназначенное для противоположного пола. Особенно это встречается в летний и предновогодний период.

Еще распространённой практикой при покупке билетов в купе является скупка всех свободных мест на несуществующих детей. Перевозчики напоминают, что если пассажир хочет поехать один, то все места надо покупать на свое имя, так как незанятое места могут быть перепроданы другим лицам.

Видео: YouTube/Сергей Елисеев