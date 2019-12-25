Названы населенные пункты Ленобласти с новыми случаями заболевания коронавирусом

Больше всего заболевших за сутки во Всеволожске.

За последние сутки в Ленобласти зарегистрировали 210 новых случаев заболевания коронавирусом. Пресс-служба территориального Роспотребнадзора сообщила, в каких именно населенных пунктах выявили заболевших. Бокситогорский район: Бокситогорск ― 8, Пикалево ― 1, Ефимовский ― 2; Волосовский: Волосово ― 3, Кикерино ― 1, Сумино ― 1, Курс ― 1, Реполка ― 1, Бегуницы ― 2, Чирковицы ― 1; Волховский: Волхов ― 4, Сясьстрой ― 2, Вындин Остров ― 1, Новая Ладога ― 1, Лопино ― 1; Всеволожский: Мурино ― 11, Всеволожск ― 18, Кудрово ― 1, Новое Девяткино ― 2, Сертолово ― 3, Бугры ― 5, Агалатово ― 4, Лесколово ― 1; Выборгский: Выборг ― 16, Перово ― 1, Селезнево ― 1, Красный Холм ― 1, Бородинское ― 1; Гатчинский: Гатчина ― 7, Суйда ― 1, Кобралово ― 1, Сиверский ― 2, Вырица ― 2, Большие Колпаны ― 1, Черново ― 1, Парицы ―1; Кингисеппский: Кингисепп ― 10, Ополье ― 1, Большое Куземкино ― 1, Ивангород ― 1; Киришский: Кириши ― 9; Кировский: Кировск ― 2, Отрадное ― 2, Горы ― 1, Приладожский ― 1, Назия ― 1, Мга ― 2; Лодейнопольский: Лодейное Поле ― 4, Старая Слобода ― 1, Рассвет ― 2; Ломоносовский: Ломоносов ― 1, Новоселье ― 1, Русско-Высоцкое ― 1, Гостилицы ― 1, Большая Ижора ― 1, Рюмки ― 1, Петровское ― 2; Лужский: Луга ― 3, Толмачево ― 1, Пехенец ― 1, Наволок ― 1, Плоское ― 1; Подпорожский: Подпорожье ― 6, Важины ― 2, Токари ― 1; Приозерск: Приозерск ― 5, Кривко ― 1, Ромашки ― 1, Бригадное ― 1; Сланцевский: Сланцы ― 9; Тихвинский: Тихвин ― 9, Цвылево ― 2; Тосненский: Тосно ― 1, Никольское ― 1, Ульяновка ― 5, Красный Бор ― 1.