Определены лучшие районы Петербурга по качеству коммунальных услуг

Анализ провела Жилищная инспекция Санкт-Петербурга.

Петербургская государственная жилищная инспекция составила рейтинг районов с наибольшим уровнем качества предоставления коммунальных услуг. Об этом сообщает пресс-служба организации. Основой статистики стали обращения и жалобы местных жителей за июнь.

В общей сложности горожане заявили в инстанцию о проблемах 2538 раз. Среди них - 860 касаются завышения платы за квартиру. Вторая по популярности причина жалоб - неудовлетворительное санитарное содержание зданий. На третьем месте - нарушение требований управления многоквартирными домами.

Меньше всего недовольных жителей оказалось в Кронштадтском, Выборгском, Калининском, Приморском и Красносельском районах Северной столицы.

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