Шведы выясняли 11 преимуществ жизни с кошками

Журналисты проанализировали характер животных и личную жизнь их хозяина.

Журналисты шведского издания Expressen выявили 11 преимуществ жизни с кошками.

Основной причиной выбора пушистых в качестве соседа исследователи СМИ назвали чувствительность к настроению человека – кошка может улучшить эмоциональное состояние своего хозяина. Животное также помогает расслабиться и спокойно отойти ко сну. Помимо этого, кошки всегда дают понять, что им не нравится.

К другим плюсам жизни с пушистыми журналисты отнесли высокую популярность в соцсетях, необычные "подарки" от кошек и чувство избранности, которое возникает у человека если кошка начинает проявлять к нему привязанность. Также кошкам не нужно нужно клясться в вечной любви, так как живут они в среднем 15 лет.

Ранее мы писали о том, как в Петербурге отпраздновали Всемирный день кошек.

Видео: YouTube