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Шведы выясняли 11 преимуществ жизни с кошками

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Журналисты проанализировали характер животных и личную жизнь их хозяина.

Журналисты шведского издания Expressen выявили 11 преимуществ жизни с кошками. 

Основной причиной выбора пушистых в качестве соседа исследователи СМИ назвали чувствительность к настроению человека –  кошка может улучшить эмоциональное состояние своего хозяина. Животное также помогает расслабиться и спокойно отойти ко сну. Помимо этого, кошки всегда дают понять, что им не нравится.

К другим плюсам жизни с пушистыми журналисты отнесли высокую популярность в соцсетях,  необычные "подарки" от кошек и чувство избранности, которое возникает у человека если кошка начинает проявлять к нему привязанность. Также кошкам не нужно нужно клясться в вечной любви, так как живут они в среднем 15 лет. 

Ранее мы писали о том, как в Петербурге отпраздновали Всемирный день кошек.

Видео: YouTube

 

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Категории: Лента новостей, Новости России,

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