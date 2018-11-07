Стало известно, как Всемирный день кошек празднуют в Петербурге

Piter.TV пообщался с представителями главных "кошачьих" мест города на Неве.

Сегодня, 8 августа, по всему миру отмечают день кошек. Торжество в честь дня пушистых животных не обошло и Петербург. Мы узнали, какие мероприятия проходят в главных кошачьих местах города.

Обитатели первого котокафе в Европе дождались своего дня, и в "Республике котов и кошек" для всех его жителей прошел праздничный завтрак. Вечером питомцев ждет праздничный ужин. Событие радостное не только для животных, но и для их любителей: в четверг, 8 августа, они могут принять участие в городском квесте.

"Как обычно бывает: нужно ходить по разным точкам, связанным с котами, и отвечать на загадки администратора. Вопросы, конечно, тоже связаны с животными. Официального открытия не будет, можно просто прийти к нам и получить маршрутный лист. За правильный ответ вы получите наклейки в специальный буклет", - рассказала Piter.TV пресс-секретарь "Республики кошек и котов" Ольга Титович.

Еще один квест стартовал в эфире "ТМ-радио". Первые восемь победителей получат призы в виде билетов на концерты, сертификатов на ужин, билеты в интересные места Петербурга и многое другое. Представители котокафе напомнили о том, что сейчас в Республике проходит выставки лучших городских котов и кошек.

Представитель кота-оракула Ахилла Анна Кондратьева рассказала о том, как проведет свой день знаменитый питомец. По словам Анны, половину дня предсказатель будет находиться в одиночестве и тишине, однако ближе к вечеру его ждут важные и полезные дела.

"Ахилл сегодня проводит половину дня в домашней обстановке. После обеда он отправится в больницу, чтобы навестить ребят. Они смогут поздравить его с праздником".

На этой неделе стало известно, что Ахиллу вновь могут поручить предсказывать матчи, в этот раз - Чемпионата Европы по футболу в 2020 году.

Центру помощи бездомным животным "Потеряшка" не до праздника. По словам представителя центра Марины Ярославовны, отмечать Всемирный день кошек "Потеряшке" некогда: очень много работы. День проходит в штатном режиме, сотрудники центра выезжают по многочисленным обращениям граждан. За сегодняшний день удалось спасти кошку и пристроить котенка, на очереди еще две-три кошки, которых должны привезти из леса.

"Празднуют обычно те, кто ничего не делает для этого, а те, которые пашут, и у которых по сто звонков в день, они даже не знают о том, что этот праздник есть, им некогда просто. Так что мы празднуем в рабочем режиме, спасая кошек", - сказала Марина Ярославна.

Ранее Piter.TV сообщил о том, каких кошек россияне любят больше всего.

Фото: vk.com/cats_republic ,vk.com/akondratieva