Опрос: россияне больше всего любят беспородистых котов

На втором месте рейтинга оказались британцы (11%), на втором - шотландцы (8%).

Исследователи Mail.ru выяснили, каких кошек больше всего любят россияне. Так оказалось, что в нашей стране чаще всего заводят кошек без породы (55% опрошенных).

На втором месте рейтинга оказались британцы (11%), на втором - шотландцы (8%). Топ-5 замкнули мейн-куны (3%) и сибирские кошки (3%). Чаще всего кота или кошку заводят москвичи, петербуржцы, краснодарцы, челябинцы и екатеринбуржцы.

Кошкам дают такие клички, как Маруся, Муся, Алиса, Соня, Муся, Мася. Котам – Сема, Кузя, Рыжик, Барсик.

Ранее на Piter.TV: Кота Ахилла хотят сделать оракулом чемпионата Европы по футболу.

Видео: YouTube/ ZooMisto