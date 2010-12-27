Стала известна стоимость проезда от Петербурга до Москвы по М-11

Всего планируется четыре тарифные группы.

22 марта глава "Автодора" Сергей Кельбах рассказал о стоимости проезда по новой скоростной трассе М-11 от Петербурга до Москвы. После ввода дороги в эксплуатацию цена на проезд составит около 2 тыс. рублей для легковых автомобилей.

Кельбах заявил, что такая сумма за проезд является конкурентоспособной. На данный момент известна стоимость проезда только для легковой тарифной группы. Всего их планируется четыре. Также стоит отметить, что при пользовании транспондером "T-pass"для автомобилистов предусмотрены скидки.

Напомним, трассу М-11 планируется запустить уже в этом году. Отмечается, что по дороге можно будет доехать до столицы за 5,5 часов. Общая протяженность ее составила 669 километров. Скорость движения 130 км/ч.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что переулок Матюшенко закроют на ремонт до середины 2020 года.