Названа самая высокооплачиваемая профессия в РФ

Специалистам этой области платят зарплату в размере 430 тысяч рублей в месяц.

В Министерстве труда и социальной защиты России назвали самую высокооплачиваемую профессию в стране. Об этом сообщили "Известия".

По данным ведомства, больше всех получают механики по ремонту оборудования в отрасли рыбодобывающей промышленности. Специалистам этой области платят зарплату в размере 430 тысяч рублей в месяц. Однако отмечается, что такой доход компании предлагают в крайне редких случаях, когда в услугах профессионала сильно нуждаются. Обычно механикам платят около 200 тысяч рублей.

Следующими в рейтинге наиболее высокооплачиваемых профессий идут пилот воздушного судна и начальник участка в отрасли угледобывающей промышленности. Месячный доход специалистов составляет 330 рублей.

В прошлом году больше всех зарабатывали коммерческие директора на предприятии, производящем лекарственные препараты (420 тыс. рублей), гендиректора консалтинговой компании (400 тыс. рублей) и механик в отрасли рыбодобывающей промышленности (400 тыс. рублей).