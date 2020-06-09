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Названа самая популярная песня после отмены самоизоляции

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В опросе участвовало более тысячи слушателей разных возрастных категорий.

Названа самая популярная песня после отмена режима самоизоляции в Москве. Об этом рассказали в пресс-службе сервиса "Яндекс.музыка".

Самой большой популярностью, судя по статистике, пользовалась песня Валерия Кипелова "Я свободен". Также в топ вошли I Want to Break Free, We Are The Champions группы Queen, Stayin Alive группы Bee Gees, Feeling Good группы Muse".

Опрос показал, что многие жители столицы пойдут на прогулку с друзьями и родственниками под песню "Летние вечера" группы "Дайте танк (!)", а на вечеринку под песни "Плачу на техно" дуэта Cream Sodа и "Хлеб" и "Видели ночь" группы Zdob si Zdub.

В опросе участвовало более тысячи слушателей разных возрастных категорий.

Ранее группа IOWA выпустила новый клип про опасный мужской мир Дикого Запада.

Видео: Youtube/ Kipelov

Теги: музыка, песни, режим самоизоляции
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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