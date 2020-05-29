В пятницу, 29 мая, стало известно о том, что группа IOWA выпустила новый клип про опасный мужской мир Дикого Запада. Видеоролик опубликован на YouTube-канале музыкального коллектива.
Песня называется "Потанцуй со мной".
Это вестерн-история, в которой героиня, хрупкая, но сильная духом, оказывается втянутой в опасный мужской мир Дикого Запада
сказано в описании клипа
Певица предстает в клипе в роли девушки, которая работает в баре.
Ранее мы сообщали о том, что группа "Би-2" выпустила клип о депрессии в самоизоляции.
Видео:Видео: YouTube /IOWA_official
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