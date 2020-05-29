По словам создателей видео, этот клип - ещё один шаг "главной девушки диско-племени" навстречу самой себе.

В пятницу, 29 мая, стало известно о том, что группа IOWA выпустила новый клип про опасный мужской мир Дикого Запада. Видеоролик опубликован на YouTube-канале музыкального коллектива.

Песня называется "Потанцуй со мной".

Это вестерн-история, в которой героиня, хрупкая, но сильная духом, оказывается втянутой в опасный мужской мир Дикого Запада сказано в описании клипа

Певица предстает в клипе в роли девушки, которая работает в баре.

Ранее мы сообщали о том, что группа "Би-2" выпустила клип о депрессии в самоизоляции.

Видео:Видео: YouTube /IOWA_official