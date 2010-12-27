Названа самая кривая улица Санкт-Петербурга

Яндекс опубликовал исследование, проведенное по Яндекс.Картам

Аналитики Яндекса опубликовали исследование российских улиц, проведенное по Яндекс картам. Санкт-Петербург занял финальное 15-е место по количеству улиц на жителя и 1-е по их протяженности (в среднем 939 метров). Также оказалось, что в Питере меньше кривых улиц, чем в других городах миллионниках. Карты показали, что на сегодняшний день в Северной столице насчитывается 2081 улица.

Самой короткой оказалась Пригородная улица, 31 метр. Самой длинной назвали проспект Энгельса протяженностью в 11,4 километра. Яндекс.Карты пошли дальше и выявили самую кривую улицу Санкт-Петербурга, ей является 2-я Малая улица, так как она больше других отходит от прямой линии.

Также стоит отметить, что в Петербурге каждая четвертая улица уникальна, так как 548 названий не упоминаются больше ни в одном городе России. В масштабах страны особенных улиц насчитывается около 83 тысяч. Такими, например, считаются Сосновая Щель, Малофонтанная или Собачья. Самыми популярными наименованиями стали Центральные, Молодежные, и Школьные улицы.

Аналитики не остановились только на изучении городов миллиоников. Всего было исследовано более 560 тысяч улиц в 43 тысячах населенных пунктах. Самой кривой улицей в России Яндекс.Карты признали Кольцевую в городе Морозовск, а титул самой извилистой достался Английской аллее в Павловске.