Названа причина сбоя в работе портала госуслуг

Сбой случился после обращения Владимира Путина.

В понедельник, 11 мая, портал госуслуг стал временно недоступен в некоторых регионах. Об этом сообщило РИА "Новости".

В пресс-службе оператора портала объяснили причины сбоя. Проблема была связана с нагрузочным тестированием в связи с планируемым большим количеством обращений.

Увеличение числа посетителей связано со словами Владимира Путина, который сообщил о возможности оформления ряда пособий через портал.

Видео: kremlin.ru