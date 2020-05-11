Названа причина сбоя в работе портала госуслуг

В понедельник, 11 мая, портал госуслуг стал временно недоступен в некоторых регионах. Об этом сообщило РИА "Новости".
В пресс-службе оператора портала объяснили причины сбоя. Проблема была связана с нагрузочным тестированием в связи с планируемым большим количеством обращений.
Увеличение числа посетителей связано со словами Владимира Путина, который сообщил о возможности оформления ряда пособий через портал.
Видео: kremlin.ru
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