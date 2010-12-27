Названа одна из причин избыточного веса у детей до трех лет

Диетологи не рекомендуют кормить маленьких детей шоколадом.

Научный сотрудник Минестерства здравоохранения Ольга Лукоянова назвала шоколад основной причиной избыточного веса у маленьких детей.

По словам эксперта около 40% детей в возрасте до двух лет употребляют шоколад, а в период с двух до трех лет – около 80%. Это негативно сказывается на весе малышей. По статистике каждый четвертый ребенок в России на втором году жизни имеет избыток массы тела.

Диетологи не советуют кормить ребенка младше трех лет шоколадом и кондитерскими изделиями, имеющими составе маргарин, разрыхлитель, искусственные красители, ароматизаторы и заменители сахара.

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