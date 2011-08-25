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Назван победитель кинофестиваля "Короче" в Калининграде
Сегодня, 22:10
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IRINA_CHALKINA
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Назван победитель кинофестиваля "Короче" в Калининграде

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Им оказался фильм "Твою мать", повествующий о приключениях тёщи и зятя, которые искали диван в Финляндии.

Назван победитель фестиваля короткометражного кино "Короче", который прошел в Калининграде. Об этом стало известно благодаря официальному сайту мероприятия. 

Главный приз унесла молодой режисер Виктория Рунцова за фильм "Твою мать", повествующий о приключениях тёщи и зятя, которые искали диван в Финляндии. Отметим, что сценарий для короткометражки написал отец режиссера.

Также победителем в номинации лучшая режиссура стал фильм "Нет" режиссера Ивана Петухова. А специальные призы жюри получили такие короткометражки, как "Меня зовут Махаз" за самобытное творческое решение, режиссера Инар Нармания и "Четверг", Suro Jr.

Фестиваль "Короче" -  учрежден лидерами российской киноиндустрии.

Фото: официальный сайт фестиваля "Короче"

Теги: победитель фестиваля короче , фестиваль короче
Категории: Лента новостей Культура Кино

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