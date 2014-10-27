Навальный намерен судиться со Смольным

Оппозиционер Алексей Навальный планирует судится со Смольным. Об этом политик написал в соцсетях во вторник, 19 сентября.

Как сообщает "Фонтанка", Алексей Навальный намерен судится со Смольным. Об этом оппозиционер написал 19 сентября в соцсетях. Причина - заявление пресс-секретаря городского комитета по законности и правопорядку Андрея Краснова, назвавшего сторонников Навального провокаторами.



Андрей Краснов нелестно выразился в сторону приверженцев Навального в разговоре с журналистами "Эха Москвы".



Стоит отметить, что уже почти месяц штаб Навального в Петербурге пытается согласовать митинг-встречу с оппозиционером.



Фото: ВКонтакте/Алексей Навальный