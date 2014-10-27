Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
Навальный намерен судиться со Смольным
Сегодня, 22:17
0
TretyakovaS
29

Навальный намерен судиться со Смольным

0
 
 

Оппозиционер Алексей Навальный планирует судится со Смольным. Об этом политик написал в соцсетях во вторник, 19 сентября.

Как сообщает "Фонтанка", Алексей Навальный намерен судится со Смольным. Об этом оппозиционер написал 19 сентября в соцсетях. Причина - заявление пресс-секретаря городского комитета по законности и правопорядку Андрея Краснова, назвавшего сторонников Навального провокаторами.

Андрей Краснов нелестно выразился в сторону приверженцев Навального в разговоре с журналистами "Эха Москвы".

Стоит отметить, что уже почти месяц штаб Навального в Петербурге пытается согласовать митинг-встречу с оппозиционером. 

Фото: ВКонтакте/Алексей Навальный

 

Теги: алексей навальный , новости спб , смольный
Категории: Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5