Настоятельница Воскресенского Новодевичьего монастыря рассказала о прибытии в Петербург мощей святителя Луки

Игумения подробно рассказала о расписании встречи мощей, добавив, что первая возможность поклониться святыне появится 13 сентября с 8:30 утра до 21:00 вечера, а с 14 по 21 сентября монахи ждут гостей ежедневно с 6:00 утра до 21:00 вечера.

В Петербург привезут ковчег с частицей мощей святителя Луки Крымского из Свято-Троицкого монастыря Симферополя. Настоятельница Воскресенского Новодевичьего монастыр игумения София поделилась с "Петербургским дневником" историей жизни святого, который прошел через тяжелые гонения, но сумел сохранить глубокую веру. Игумения подчеркнула, что прибытие мощей святых всегда вызывает большой восторг среди верующих, отметив, что ранее мощи святителя Луки никогда не привозили в пределы Санкт-Петербургской епархии. Интересно, что посещение монастырей сыграло важную роль в его жизни: в 1931 году, после выздоровления от тяжелого заболевания, святитель Лука побывал в Воскресенском Новодевичьем монастыре, где пережил глубокое внутреннее преображение.

Она добавила, что торжественное мероприятие по встрече мощей начнется 13 сентября в Казанском храме Воскресенского Новодевичьего монастыря в 8:30 утра, где литургию проведет наместник Александро-Невской Лавры епископ Кронштадтский Вениамин вместе с духовенством Санкт-Петербургской епархии. Игумения напомнила, что святитель Лука особо почитаем теми, кто ищет исцеления от недугов, будь то физическое здоровье или душевное спокойствие. Верующие приходят помолиться святителю, обратившись к нему с просьбой укрепить веру, поддержать в трудных обстоятельствах, попросить благословения родителей, наставления детям и утешения скорбящим людям.

Говоря о практике посещения святых мощей, игумения дала рекомендации по правильному поведению в процессе поклона. Она сказала, что перед началом паломничества нужно настроиться на встречу со святыней, воздержавшись от посторонних мыслей и взяв с собой молитвослов. Перед святыней рекомендуется прочитать специальную молитву святому или акафист, после чего прикладываясь к мощам, выразить свое желание и нужды. Затем желательно остаться в храме немного подольше, поставить свечу и оставить записку с именами родных и близких, нуждающихся в молитвенной поддержке.

Наконец, говоря о личной судьбе святителя Луки, игумения отметила, что его жизнь сложилась непросто. До принятия священнического сана Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий работал хирургом, известным своими научными достижениями. Он посвятил себя медицине, будучи студентом медицинского факультета Киевского университета, а позже возглавил кафедру в Ташкентском университете. Становление его жизненного пути началось с глубокого понимания того, что кроме заботы о физическом здоровье человека важна забота о душе. Именно после тяжелых испытаний, тюремных заключений и ссылок, продолжавшихся в общей сложности 11 лет, святой смог обрести особое призвание и вернуться к активной религиозной жизни. Даже находясь в тюрьме, он продолжал помогать больным, совершая медицинские операции для заключенных и охранников. Позже, получив Сталинскую премию за научные труды, он остался глубоко приверженным православию и службе Богу, став ярким примером доброты и сострадания.

Фото: архив Воскресенского Новодевичьего монастыря