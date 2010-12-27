Настоятель Петербургского Дацана прокомментировал ситуацию в Мьянме

Петербургские буддисты уверяют, что в конфликте между мусульманами и буддистами религия не при чем.

Piter.TV связался с настоятелем Санкт-Петербургского Дацана по поводу последних событий в Мьянме. В ходе разговора Буда Бальжиевич заявил: "Ситуация между мусульманами и буддистами не что иное, как гражданская война. Религия здесь не при чем". Также от отметил, что конфликт в Мьянме не касается буддистов, которые живут в Северной столице.

"К нам не поступало никаких угроз, однако в социальных сетях было пару сообщений подобного рода, но к конкретному человеку претензий не возникало", - сообщил настоятель Дацана. Многие считают, что главной причиной геноцида является конфликт на религиозной почве, однако, как подтвердили в петербургском Дацане, это не так.

Напомним, что 25 августа боевики движения "Араканская армия солидарности рохинджа" совершили на западе Мьянмы нападение на несколько десятков опорных пунктов полиции. За неделю число жертв столкновений превысило 400 человек.

Фото: "ВК" - "Санкт-Петербургский Дацан Гунзэчойнэй | Буддизм"