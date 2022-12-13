Камеры зафиксировали почти полмиллиона нарушений ПДД в Петербурге за январь

97% от всех нарушений связаны с превышением скорости.

За январь в Северной столице комплексы видеофотофиксации передали данные о 480 тыс. нарушениях ПДД. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

За аналогичный период 2021 года нарушений насчитывалось меньше (330 тыс.). На данный момент статистика по-прежнему показывает, что основное число связано с превышением скорости. Городские власти отмечают, что, невзирая на общее увеличение числа нарушений, количество случаев по конкретным адресам во всех районах наоборот сокртаилось в 3-4 раза.

В дальнейшем в Петербурге планируют нарастить количество стационарных и передвижных камер на дорогах. Сейчас их насчитывается 922 и 44 соответственно.

Ранее мы сообщили о том, что единый абонемент на проезд в пригородных электричках создали для Петербурга и Ленобласти.

Фото: Piter.TV