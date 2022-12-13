Единый абонемент на проезд в пригородных электричках создали для Петербурга и Ленобласти

Одновременно с этим, несколько тарифов для пассажиров исчезнут из продажи.

С 1 февраля в Петербурге и Ленобласти стал доступен единый абонемент для проезда во всех категориях электричек ("Стандарт", "Комфорт", "Ласточка"). Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западной пригородной пассажирской компании (СЗППК).

За счёт абонемента будет возможно быстрее проходить через турникеты и бесплатно провозить велосипед. С появлением абонемента из продажи уберут проездные "Ежедневно+", "Рабочий день+", а также "Самсон", "Вся Гатчина" и "Выгодный", (на Балтийском участке), "Пушкинский" и "Выгодный" (на Витебском участке), "Колпинский" и "Тосненский" (на Московском участке) и "Мельница" (на Финляндском участке).

Добавим, что за 1 месяц 2023 года на электричках СЗППК было совершено 85 млн поездок. Пассажиропоток со времён прошлого года вырос на 13%.

Ранее мы сообщили о том, что с 1 февраля 20 остановок в Петербурге получат новые названия.

Фото: Piter.TV