Нарколог рассказал, что влияет на способность человека бросить курить

Эксперт рекомендует изучить, с какими "ритуалами" связано курение.

На способность бросить курить больше влияет не биологический, а социально-сихилогический фактор. Так сложности с этим процессом RT объяснил директор Института наркологического здоровья нации Олег Зыков.

По словам специалиста, взять под контроль состояние своего организма при никотиноболезни несложно и сделать это можно в любой момент, но гораздо сложнее поменять образ мышления и поведения, изменить поведенческие стереотипы.

Эксперт рекомендует изучить, с какими "ритуалами" связано курение и менять именно это. Он отметил, что если человек готов над этим работать, то он сможет бросить курить, если нет, то всегда будет искать отговорки.

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