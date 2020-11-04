Нарколог объяснил механизм влияния алкоголя на коронавирус

Спиртное может изменить форму течения болезни.

Употребление алкоголя подрывает иммунитет и вызывает у болеющего коронавирусом человека риск тяжелого протекания болезни. Об этом беседе с радио Sputnik сказал глава наркологической "Клиники доктора Исаева" Руслан Исаев.

По словам специалиста, спиртные напитки несовместимы с лекарствами, применяемыми при лечении коронавируса. Он отметил, что алкоголь в сочетании с антибиотиками приводит к дополнительным осложнениями. Помимо этого у пьющего человека повышается свертываемость крови, что затрудняет действие антикоагулянтов.

По последним данным в РФ зарегистрировано более 1,6 млн случаев заражения коронавирусом, из больниц выписали 1,25 миллиона пациентов, скончалось более 28 тысяч больных.

Видео: YouTube / 9 News Australia