Напавшего на журналистку "Эхо Москвы" Фельгенгауэр Бориса Грица суд признал невменяемым

Появились новости из зала суда, где слушалось дело Бориса Грица по факту нападения на журналистку радиостанции "Эхо Москвы" Татьяну Фельгенгауэр.

Сегодня, 11 мая, суд вынес приговор Борису Грицу, который в октябре 2017 года напал на журналистку Татьяну Фельгенгауэр в редакции "Эхо Москвы" и порезал ножом ей горло.

Пресненский суд Москвы огласил приговор Борису Грицу. Следствие длилось полгода. Подсудимый и его адвокаты просили суд переквалифицировать обвинение с покушения на убийство на причинение тяжкого вреда здоровью или вообще прекратить уголовное дело и отправить подсудимого на лечение в Израиль. Суд признал Бориса Грица невменяемым и отправил на принудительное лечение в психиатрической клинике и прекратить уголовное преследование.

Борис Гриц 23 октября 2017 года ворвался в редакцию "Эхо Москвы" и с ножом напал на журналистку Татьяну Фельгенгауэр. Гриц нанес ножевое ранение в шею журналистке. Мужчину задержали. Он признался, что хотел убить женщину, так как она его долгое время изводила сексуально телепатически. Обвиняемый страдает параноидной шизофренией с непрерывным типом течения. У него обнаружили расстройства в виде бредовых идей и мании преследования.

Фото: MDK, HUE

Видео: Mash