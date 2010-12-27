Уголовный розыск нашел налетчицу в леопардовых лосинах

В Петербурге разоблачили налетчицу в леопардовых лосинах. Спойлер: вызывающий наряд примерил мужчина, который уже привлекался за кражу.

В Петербурге уголовный розыск Приморского района вышел на след подозреваемой в леопардовых лосинах, которая угрожала холодным оружием продавцу в магазине. Правда, хищницей оказался бездомный в женском наряде, сообщает "Фонтанка",

Сегодня, 14 апреля установлено, что преступники, которые проникли в магазин 11 апреля в 55-м доме по Богатырскому проспекту, были задержаны по факту разбоя. Напомним, что продавщица смогла описать сотрудникам полиции внешний вид злоумышленников. По ее словам, налетчиком была женщина в леопардовых лосинах и скромный мужчина.

Однако на самом деле все немного иначе: налетчица оказалась брутальным мужчиной, а тихий напарник ранее был семь раз судим. В настоящее время под стражей находится 29-летний бездомный, который примерил на себя женский образ. Второй фигурант уголовного дела - 31-летний вор со стажем.