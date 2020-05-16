Найдено средство для полной блокировки коронавируса

Специалисты считают, что применение препарата позволить снять введенные в странах ограничения.

В США нашли лекарство, способное блокировать коронавирусную инфекцию. Об этом заявили в американской биофармацевтической компании Sorrento Therapeutics, пишет Fox News.

По словам главы компании антитело STI-1499 "обволакивает" вирус и в течение четырех суток выводит его из организма.

Подчеркиваем, что это лекарство. Найдено решение, которое точно работает

Генри Джи, глава Sorrento Therapeutics

Пока антитело испытали только в лабораторных условиях. Запустить массовое производство лекарства от коронавируса компания пока не может. Тем не менее, Джи отметил, что применение препарата позволить снять введенные в странах ограничения.

Видео: YouTube / EKU Stories