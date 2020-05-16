Найдено средство для полной блокировки коронавируса

В США нашли лекарство, способное блокировать коронавирусную инфекцию. Об этом заявили в американской биофармацевтической компании Sorrento Therapeutics, пишет Fox News.
По словам главы компании антитело STI-1499 "обволакивает" вирус и в течение четырех суток выводит его из организма.
Подчеркиваем, что это лекарство. Найдено решение, которое точно работает
Генри Джи, глава Sorrento Therapeutics
Пока антитело испытали только в лабораторных условиях. Запустить массовое производство лекарства от коронавируса компания пока не может. Тем не менее, Джи отметил, что применение препарата позволить снять введенные в странах ограничения.
Видео: YouTube / EKU Stories
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