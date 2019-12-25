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Найдены окаменелости трилобита с серьезными травмами, которые нанес ракоскорпион
Сегодня, 13:31
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shuwioll Добавить в Яндекс.Новости

Найдены окаменелости трилобита с серьезными травмами, которые нанес ракоскорпион

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Возраст окаменелостей составляет примерно 450 млн лет.

Палеонтологи из Чехии обнаружили окаменелости трилобита с серьезными травмами, полученные в результате схватки с крупным ракоскорпионом. Трилобиты жили в палеозое. Обитали они в океанах Земли. Об этом сообщается в International Journal of Paleopathology.

Возраст найденных окаменелостей составляет примерно 450 млн лет. Это представитель вида Dalmanitina socialis, главная особенность которого — тяжелые травмы, полученные перед окончательной гибелью. Отмечается, что у трилобита были глубокие шрамы на голове и перекошенный глаз.

Исследователи считают, что трилобит смог выжить после полученных травм и даже частично смог регенерировать потерянный орган зрения. 

Глаз сместился назад, перекосился и приобрел неправильную структуру линз, но орган, тем не менее, был функциональным. Глаза трилобитов — одни из самых древних, поэтому их изучение представляет особый интерес для науки, — сообщают авторы работы.

Предполагается, что травмы трилобиту нанес ракоскорпион. Эти существа, от которых произошли современные меченосцы, состояли во вражде с трилобитами и нередко поедали их.

Фото: pixabay 

Теги: окаменелости трилобитов, ракоскорпионы, чешские ученые
Категории: Наука и технологии, Фабрика Знаний, Лента новостей,

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