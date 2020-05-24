Найден способ защиты во время кибератаки на смартфон

Более 25% хакерских атак в настоящее время приходится на мобильные телефоны и смартфоны.

В беседе с изданием "Прайм" директор компании "Интеллектуальный резерв" Павел Мясоедов назвал основные канала кибератак на телефоны и способы борьбы с хакерами.

Специалист напомнил, что основным оружием киберпреступников остаются SMS, MMS или электронные письма. Он рекомендует не открывать подозрительные письма и вообще не хранить на телефоне информацию о банковских счетах, крупных покупках и т.д. Он также предостерег пользователей смартфонов от скачивания приложения с непроверенных сайтов.

Если же владелец телефона заметил атаку на устройство, то смартфон необходимо сразу же отключить от всех сетей - Wi-fi, мобильные сети, Bluetooth. После необходимо найти источник угрощы и устранить его - удалить вредное приложение, просканировать смартфон на вирусы или удалить сеть.

Чтобы защитить смартфона от хакеров он посоветовал устанавливать надежные пароли, обновлять операционную систему и не скачивать приложения из непроверенных источников.

Видео: YouTube / Kaspersky Russia