Найден новый вид табака, который убивает насекомых

Растение вырабатывает липкое вещество.

Ученые из Университета Кертина нашли в Австралии новый вид табака. Оказалось, что растение выделяет липкое вещество, с его помощью оно уничтожает насекомых. Статья была опубликована в журнале Curtis"s Botanical Magazine.

Отмечается, что растение изучала международная группа ученых из Кетрина, Королевского ботанического сада Кью, а также Венского университета. Вид был назван Nicotania insecticida. Вся поверхность растений покрыта липкими железами, которые помогают ловить и убивать насекомых. Растение способно поймать в "ловушку" мух, мошку.

Ученые были очень удивлены обнаружить новый вид табака в засушливых районах Австралии.

Фото: pixabay