Найден новый симптом коронавируса

С начала пандемии в мире зафиксировали почти 14 млн случаев заражения коронавирусом.

Испанские ученые провели исследование среди больных коронавирусной инфекцией и обнаружили еще один симптом болезни. Статья об этом появилась в медицинском журнале JAMA Dermatology.

Авторы анализа осмотрели 21 пациента в возрасте от 40 до 69 лет. У почти трети (29%) из них во рту на слизистой оболочке нашли сильную сыпь. При этом сыпь у больных появлялась за два дня до других симптомов.

Утверждать о наличии данного симптома о большинства больных COVID-19 ученые не могут, так как исследование было проведено с малой группой пациентов. Отмечается, что процесс сильно тормозят правила безопасности при осмотре ротовой полости людей.

С начала пандемии в мире зафиксировали почти 14 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией, от болезни скончалось более 584 тысяч человек.