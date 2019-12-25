Найден еще один отягощающий коронавирус фактор

Повышается риск аутоиммунных заболеваний.

Ученые из США и Германии провели исследование и выяснили, что существует еще один фактор, приводящий к тяжелому течению коронавируса. Статья была опубликована в журнале Nature Communications.

Так, ученые проанализировали образцы крови 150 пациентов с коронавирусом. Отмечается, что в крови этих пациентов оказалось повышенное число аутоантител. Исследователи подчеркнули, что аутоантитела повышают риск развития аутоиммунных заболеваний, вредят тканям организма, а также перегружают иммунную систему человека.

Авторы статьи добавили, что порядка 20% пациентов за неделю после госпитализации выработали новые антитела к собственным тканям.

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