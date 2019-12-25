Искусственный интеллект сможет предсказать смерть от коронавируса

Система была протестирована на 10 тыс. пациентов больниц в разных странах.

Международная группа ученых и медиков из 20 больниц по всему миру создали модель искусственного интеллекта, которая способна предсказать смерть от коронавиуса, в том числе необходимый объем кислорода при ИВЛ. Статья была опубликована в журнале Nature Medicine.

Так, модель EXAM обучалась две недели на информации о более чем 16 тыс. пациентов, включая рентгеновские снимки легких и данные о состоянии здоровья. Информация эта был полностью обезличена. Затем ученые протестировали ИИ на 10 тыс. пациентов на пяти континентах. Модель смогла предсказать необходимый объем кислорода или вероятную смерть через 24 часа после госпитализации пациента с чувствительностью в 95% и сенситивностью в 88%.

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