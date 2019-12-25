Ученые нашли новое доказательство природного происхождения коронавируса

Исследователи наблюдали за летучими мышами.

Исследователи из Университета Пастера и Лаосского национального университета провели исследование и доказали версию о природномм происхождении коронавируса. Информация об этом появилась на сайте Nature.

Исследователи наблюдали за 645 летучими мышами разных видов из Юго-Восточной Азии на протяжении нескольких месяцев. Оказалось, что мыши, обитавшие в известняковых пещерах Лаоса, были носителями трех вирусов (BANAL-52, BANAL-103 и BANAL-236), а также рецептора связывающего домена (RBD, часть белка, связывающего с человеческими клетками). Этот домен оказался близок к уханьскому варианту вируса.

По мнению ученых, BANAL-52, BANAL-103 и BANAL-236 являются ближайшими предками SARS-CoV-2. Однако у них нет сайта расщепления фурином в S-белке. Он помогает вирусу быстрее проникать в организм.

Ученые считают, что данный вывод стал еще одним доказательством природного происхождения коронавируса. Ученые будут также выяснять, может ли человек заразиться вирусом от летучих мышей.

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