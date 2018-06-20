Полиция поймала петербургского лихача на Mercedes с мигалками

Он признал свою вину и обещал не выкладывать в сеть ролики своей экстремальной езды.

Петербургского лихача, рассекающего по дорогам с незаконными спецсигналами, наконец-то поймали. Водитель Mercedes также снимал ролики с демонстрацией экстремального стиля вождения и выкладывал их в свой Instagram.

Водителем оказался 28-летний Артур. Свою вину в ГИБДД он уже признал и пообещал не выкладывать в Сеть ролики подобного рода. Особенный резонанс вызвало видео, где на КАД Артур уходил от погони. Как оказалось, ролик был постановочным, но дорога и другие водители – настоящими.

Сначала Артур утверждал, что машина не его и вообще не он за рулем. Но поле признал вину и покаялся после беседы с сотрудниками УГИБДД.

Ранее на Piter.TV: Появилось видео погони и задержания пьяного водителя на Московском шоссе.

Фото и видео: archi_6.3/Instagram