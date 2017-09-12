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Жители города смогли наблюдать огненный зеленый шар в небе

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Под Петербургом упал метеор.

 Около 9 часов вечера 11 сентября над небом Санкт-Петербурга пролетел неопознанный летающий объект в форме горящего шара. Очевидцы рассказывают, что упал метеор. Такое непривычное для города явление связывают с недавними вспышками на солнце. 

Как стало известно, горящий зеленый шар был виден и с южной, и северной части города. Местные жители уже выкладывают фотографии и видео с доказательствами в социальные сети. В комментариях люли пишут, что стоимтсь петербургского метеорита будет явно выше, чем челябинского.  Нашлись и любители теорий заговора, которые предположили, что по Петербургу “жахнули ракетой, а ПВО не отреагировали”.
 
Метеор упал на пересечении улицы Косыгина и Индустриального проспекта, по другим данным он “остановился” в Гостилицах.
 
Видео: Вконтакте/ДТП и МЧС по СПб
Теги: космос , нло
Категории: Новости СПб

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